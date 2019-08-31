Попытка нелегально заасфальтировать дорогу на таджикско-киргизской границе спровоцировала стрельбу

Киргизские пограничники применили оружие для предотвращения конфликта между гражданами Киргизии и Таджикистана на недемаркированном участке границы после попытки таджикских граждан произвести самовольное асфальтирование местности, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.
"Конфликт произошел утром в селе Таш-Тумшук Баткенского района одноименной области. С двух сторон собрались жители приграничных сел. Таджикская сторона начала асфальтировать дорогу на неописанном участке границы", - пояснил сотрудник ГПС.
По данным киргизской погранслужбы, граждане Таджикистана отказались выполнить требования пограничного наряда Киргизии, прибывшего на место инцидента, о прекращении работ. "Они пытались закидать камнями пограничников. С целью недопущения эскалации конфликта пограничный наряд был вынужден произвести предупредительные выстрелы в воздух, после чего люди разошлись. Пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.
Отмечается, что после переговоров обстановка стабилизировалась. "Проведена совместная встреча пограничников, милиционеров и органов местного самоуправления. Обстановка стабильная, люди разошлись. Дорожные работы остановлены, так как они начаты без согласования", - пояснили в ГПС.
24 августа на киргизско-таджикской границе также произошел конфликт между местными жителями из-за строительства на неописанном участке. Киргизские пограничники произвели два предупредительных выстрела в воздух.
Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем процесс приостановился и возобновился два года назад. На сегодня из 971 км описано 583 км.
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