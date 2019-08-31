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ТЭК 31.08.2019 15:44

Транснефть готова работать с независимыми инспекторами качества нефти при включении оплаты их услуг в тариф

"Транснефть" готова работать с независимыми инспекторами для обеспечения контроля качества нефти, как предложил бывший канцлер Германии, нынешний председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер, но при одном условии - оплата их услуг будет включена в тариф на прокачку нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

Ранее газета "Ведомости" опубликовала статью со ссылкой на письмо Шредера премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором он выразил обеспокоенность инцидентом с загрязнением "Дружбы", отметил ущерб имиджу России, как надежного поставщика качественной нефти, и предложил, чтобы независимые инспектора (сюрвейеры) ежедневно проверяли качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов "Транснефти".

"Г.Шредер, так же как и специалисты компании "Транснефть", обеспокоен ненадлежащим контролем качества нефти в местах ее сдачи. Только он считает, что вместо нашего предложения об операционном контроле на не принадлежащих компании 150 пунктах приема нефти, необходимо ввести контроль качества независимыми сюрвейерскими организациями для осуществления ежедневного мониторинга. Это очень интересная идея, и если нефтяные компании действительно готовы это профинансировать, то можно предложить нефтяникам в рамках заключаемых договоров с компаниями на транспортировку на следующий год включить этот пункт. Стоимость их услуг ("Транснефть" имеет опыт работы с сюрвейерами на "ВСТО") более, чем на порядок выше расценок отечественных лабораторий, но если для нефтяников в конечном счете сработает, как любят говорить в "Роснефти" "мультипликативный эффект", кто станет возражать",- отметил Демин.

"Единственное замечание к сюрвейерам - хотелось бы, чтобы это были представители известных мировых компаний", - добавил представитель трубопроводной компании.

Он напомнил, что "Транснефть" так же как и Шредер в своем письме Медведеву, предлагала идею создания банка качества нефти.

"Идея создания нефтяными компаниями "банка качества нефти" - это то, что "Транснефть" предлагает последние лет десять. Со своей стороны, мы могли бы этому "банку" для взаимных расчетов нефтяников по сдаваемому сырью, представлять данные диспетчеризации. И тогда, на добровольной основе, нефтяные компании могли бы платить или получать друг у друга премии за поставку более качественной нефти в систему. Например, компания "Роснефть" сдает в год около 20 млн. тонн высокосернистой нефти. А "Сургутнефтегаз", сдавая малосернистую нефть, получает на свой завод в Кириши сернистую нефть сорта Urals. Соответственно "Сургутнефтегазу" надо будет доплатить разницу в стоимости. И если нефтяники, тем более пользуясь данными независимых сюрвейеров, организуют такую работу, транспортная компания "Транснефть" наконец снимет с себя вопрос качества",- добавил Демин.

По словам пресс-секретаря "Транснефти", компания готова поддержать и предложение Шредера о снижении норматива по содержанию хлорорганических примесей в нефти вместо текущих 6 ррm до 1 ppm, но при условии, что сама "Роснефть" будет выполнять этот норматив.

Пресс-служба "Роснефти" не комментирует заявление "Транснефти"

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Тэги: РОССИЯ, ТРАНСНЕФТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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