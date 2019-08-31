Экс-президента Судана обвинили в коррупции

Суданский судья официально предъявил обвинения экс-президенту страны Омару Баширу в коррупции и незаконном хранении иностранной валюты, сообщают в субботу западные СМИ.
В ходе первого допроса в суде Башир заявил, что он получил $25 млн от наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, а также денежные средства из других источников, но не использовал эти деньги в личных целях.
В свою очередь адвокат Башира заявил, что его клиент отрицает обвинения в коррупции, и на следующем судебном заседании будут присутствовать свидетели со стороны защиты.
Ожидается, что ближайшее заседание по этому делу состоится 7 сентября, отмечают СМИ.
В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар Башир был арестован. После переворота страной руководил переходный военный совет, и продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти. В итоге в Судане было сформировано переходное правительство, его возглавил Абдулла Хамдок.
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