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Дальнее зарубежье 31.08.2019 16:27

Президент Польши выступает за продолжение санкционной политики в отношении РФ

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована - Крым, а также Луганская и Донецкая области - эти территории должны вернуться к Украине", - сказал Дуда на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве в субботу.

"Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - заявил Дуда.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]