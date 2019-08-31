Президент Польши выступает за продолжение санкционной политики в отношении РФ

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована - Крым, а также Луганская и Донецкая области - эти территории должны вернуться к Украине", - сказал Дуда на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве в субботу.

"Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - заявил Дуда.