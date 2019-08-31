Санкции ЕС против РФ нельзя ослаблять до восстановления территориальной целостности Украины - Зеленский

Без выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции ЕС в отношении России могут только усиливаться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу, это совместная позиция Украины и Польши.

"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция - без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - сказал президент Украины.