Президент Украины Владимир Зеленский заявил о единой позиции Киева и Варшавы в том, что проект газопровода "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу безопасности всей Европы.
"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу всей Европе", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.
Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша - США - Украина.
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