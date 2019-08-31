Президент Украины Владимир Зеленский заявил о единой позиции Киева и Варшавы в том, что проект газопровода "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу безопасности всей Европы.

"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу всей Европе", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша - США - Украина.