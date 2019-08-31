Трамп вновь негативно высказался об бывшем главе ФБР после доклада Минюста США

Президент США Дональд Трамп в субботу вновь раскритиковал бывшего главу ФБР Джеймса Коми.

"Я был прав насчет Коми - он нечестный правоохранитель. Сделаем Америку вновь великой, что уже воплощается в реальность, а затем мы будем поддерживать ее таковой!", - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее в Минюсте США заявили, что экс-глава ФБР нарушил правила ведомства, разгласив через СМИ секретные данные о Трампе. В докладе генерального инспектора Минюста отмечается, что Коми передал содержащие секретную информацию служебные данные другу, которому поручил поделиться этими материалами с журналистом.

Речь идет о записках, сделанных Коми в ходе его личных разговоров с президентом США Трампом.

Кроме того, в Минюсте заявили, что экс-глава ФБР не проинформировал после ухода из ведомства о том, что у него дома в сейфе остались некоторые служебные документы.