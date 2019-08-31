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Дальнее зарубежье 31.08.2019 18:40

Украина заинтересована стать участников "Триморья" - Зеленский

президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности своей страны в участии польской инициативе "Трех морей" (Триморье)

"Наше государство заинтересовано стать активным участником региональных проектов и инициатив Польского государства, например таких как "Триморье", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Он напомнил, что уже сейчас Украина сотрудничает в рамках строительства трансъевропейской магистрали Виа Карпатия.

"Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е40", - подчеркнул Зеленский.

Инициатива "Трех морей" (Триморье) предусматривает создание содружества стран в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

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Тэги: УКРАИНА, ТРИМОРЬЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]