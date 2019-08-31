президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности своей страны в участии польской инициативе "Трех морей" (Триморье)
"Наше государство заинтересовано стать активным участником региональных проектов и инициатив Польского государства, например таких как "Триморье", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.
Он напомнил, что уже сейчас Украина сотрудничает в рамках строительства трансъевропейской магистрали Виа Карпатия.
"Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е40", - подчеркнул Зеленский.
Инициатива "Трех морей" (Триморье) предусматривает создание содружества стран в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.
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