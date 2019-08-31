В афганском Кундузе прогремел мощный взрыв, есть жертвы

Вечером в субботу в центре города Кундуз, административного центра одноименной провинции на северо-востоке Афганистана, прогремел мощный взрыв, имеются жертвы, в том числе среди военных и полицейских, сообщают местные СМИ.

"В результате инцидента пострадали несколько журналистов, высокопоставленных офицеров полиции. Официальные лица в армии подтвердили взрыв, но не предоставили дополнительную информацию", - говорится в сообщении.

Тем временем ответственность за взрыв взяли на себя боевики движения "Талибан".

Город Кундуз был атакован талибами в ночь на субботу. К полудню талибы заявили о полном контроле над ключевыми районами города. К вечеру МВД Афганистана сообщило, что в результате совместной контртеррористической операции силовых структур Афганистана при поддержке войск НАТО в течение дня в Кундузе убито 56 талибов. Афганские военные утверждают, что освободили от талибов центральные улицы города.

В Кундуз в субботу прибыли командующий миссией НАТО и войсками США в Афганистане Скотт Миллер, министры обороны и внутренних дел Афганистана Ассадулла Халид и Массуд Андараби.

Местные СМИ сообщают, что удары с воздуха по позициям боевиков в городе и его окрестностях наносились американскими реактивными истребителями и вертолетами Apache.

Последний раз Кундуз подвергался масштабному нападению талибов в апреле нынешнего года. В 2015 и 2016 годах в результате подобных атак Кундуз на несколько дней оказывался под контролем боевиков.