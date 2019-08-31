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Регион 31.08.2019 19:50

Турция останется в НАТО - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от членства в Североатлантическом альянсе, сообщает в субботу издание "Сабах".

"Мы не намерены отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников", - сказал Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле.

Ранее в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Турция остается верным союзником НАТО, несмотря на закупки у РФ систем ПВО С-400.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]