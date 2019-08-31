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ТЭК 31.08.2019 20:16

Украина, Польша и США договорились о взаимодействии в газовой отрасли - СМИ

Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, пишет польское интернет-издание BiznesAlert.pl.

"Республика Польша и Соединенные Штаты Америки будут участвовать в работе с правительством Украины по осуществлению реформ в секторе природного газа и приветствуют обязательство Украины повысить уровень гармонизации с внутренним рынком природного газа в Европейском Союзе, что должно привести к созданию рынка ликвидного регионального газа в Центральной и Восточной Европе", - приводит издание суть соглашения.

Кроме того, согласно сообщению, стороны продолжат сотрудничество в целях обеспечения прозрачного и недискриминационного доступа к инфраструктуре подземных хранилищ в Украине "с целью повышения безопасности поставок природного газа для стран Центральной и Восточной Европы".

Соглашение о сотрудничестве вступает в силу с момента его подписания. Каждая из сторон может прекратить сотрудничество в любое время, письменно уведомив об этом другие стороны, что должно произойти не менее чем за 6 месяцев до вступления в силу прекращения сотрудничества.

Документ подписан в Варшаве 31 августа 2019 года в трех экземплярах (на английском языке), сообщает издание.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, США, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]