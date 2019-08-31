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Меркель не исключает, что вернется к научной деятельности после ухода с поста канцлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что может вернуться к научной деятельности после того, как покинет свою должность, сообщают в субботу немецкие СМИ.

"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышат вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера", - сказала Меркель, выступая в школе менеджмента в Лейпциге.

Ангела Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в прошлом году сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году.

Кроме того, ранее Меркель покинула пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС). Ее преемником стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, БУДУЩЕЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]