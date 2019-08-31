Меркель не исключает, что вернется к научной деятельности после ухода с поста канцлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что может вернуться к научной деятельности после того, как покинет свою должность, сообщают в субботу немецкие СМИ.

"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышат вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера", - сказала Меркель, выступая в школе менеджмента в Лейпциге.

Ангела Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в прошлом году сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году.

Кроме того, ранее Меркель покинула пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС). Ее преемником стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.