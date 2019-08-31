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Дальнее зарубежье 31.08.2019 21:22

В пригороде Лиона двое нападавших убили человека и ранили девятерых

В результате нападения неизвестных в Виллёрбане, пригороде Лиона, в субботу во второй половине дня убит человек, и еще девять получили ранения, из которых трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил телеканал BFMTV.

Канал со ссылкой на спасателей отмечает, что жертве 19 лет.

По данным сайта "Фигаро", нападавших было двое. Один из них был вооружен ножом, другой - кухонным шампуром. Одного задержали силы порядка, полиция разыскивает второго.

Правоохранителям пока не известны мотивы, по которым было совершено это нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛИОН, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]