В пригороде Лиона двое нападавших убили человека и ранили девятерых

В результате нападения неизвестных в Виллёрбане, пригороде Лиона, в субботу во второй половине дня убит человек, и еще девять получили ранения, из которых трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил телеканал BFMTV.
Канал со ссылкой на спасателей отмечает, что жертве 19 лет.
По данным сайта "Фигаро", нападавших было двое. Один из них был вооружен ножом, другой - кухонным шампуром. Одного задержали силы порядка, полиция разыскивает второго.
Правоохранителям пока не известны мотивы, по которым было совершено это нападение.
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