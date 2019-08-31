В пригороде Лиона двое нападавших убили человека и ранили девятерых

В результате нападения неизвестных в Виллёрбане, пригороде Лиона, в субботу во второй половине дня убит человек, и еще девять получили ранения, из которых трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил телеканал BFMTV.

Канал со ссылкой на спасателей отмечает, что жертве 19 лет.

По данным сайта "Фигаро", нападавших было двое. Один из них был вооружен ножом, другой - кухонным шампуром. Одного задержали силы порядка, полиция разыскивает второго.

Правоохранителям пока не известны мотивы, по которым было совершено это нападение.