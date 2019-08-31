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Дальнее зарубежье 31.08.2019 21:47

Жертвами мощного взрыва в афганском Кундузе стали 10 человек

В результате взрыва в центре города Кундуз, административного центра одноименной провинции на северо-востоке Афганистана, погибли 10 человек и еще пять пострадали, сообщает МВД Афганистана.

"Взрыв произошел сегодня на центральной площади Чавк, когда начальник службы безопасности провинции Мансур Станекзай отвечал на вопросы журналистов. В результате взрыва погибли 10 человек, еще пять человек ранены, в том числе начальник службы безопасности провинции", - говорится в сообщении начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусрата Рахими в твиттере.

Ответственность за взрыв взяли на себя боевики движения "Талибан".

Город Кундуз был атакован талибами в ночь на субботу. К полудню талибы заявили о полном контроле над ключевыми районами города. К вечеру МВД Афганистана сообщило, что в результате совместной контртеррористической операции силовых структур Афганистана при поддержке войск НАТО в течение дня в Кундузе убито 56 талибов. Афганские военные утверждают, что освободили от талибов центральные улицы города.

В Кундуз в субботу прибыли командующий миссией НАТО и войсками США в Афганистане Скотт Миллер, министры обороны и внутренних дел Афганистана Ассадулла Халид и Массуд Андараби.

Местные СМИ сообщают, что удары с воздуха по позициям боевиков в городе и его окрестностях наносились американскими реактивными истребителями и вертолетами Apache.

Последний раз Кундуз подвергался масштабному нападению талибов в апреле нынешнего года. В 2015 и 2016 годах в результате подобных атак Кундуз на несколько дней оказывался под контролем боевиков.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КУНДУЗ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]