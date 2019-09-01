Пять человек погибло и более 20 ранено в результате стрельбы в Техасе, подозреваемый ликвидирован - CBS

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.

Стрелок был ликвидирован полицией, в настоящее время проводится расследование инцидента.

Ранее в субботу американские СМИ сообщили о беспорядочной стрельбе на улицах города Одесса округа Мидланд в штате Техас. Президент США был проинформирован об инциденте, антитеррористический отдел полиции Нью-Йорка также следит за ситуацией.