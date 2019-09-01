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Дальнее зарубежье 01.09.2019 09:25

Пять человек погибло и более 20 ранено в результате стрельбы в Техасе, подозреваемый ликвидирован - CBS

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.

Стрелок был ликвидирован полицией, в настоящее время проводится расследование инцидента.

Ранее в субботу американские СМИ сообщили о беспорядочной стрельбе на улицах города Одесса округа Мидланд в штате Техас. Президент США был проинформирован об инциденте, антитеррористический отдел полиции Нью-Йорка также следит за ситуацией.

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Тэги: США, ТЕХАС, ОДЕССА, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]