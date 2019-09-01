Киев ожидает значительного увеличения поставок газа через Польшу - украинский министр

Украина может сначала получать около миллиарда кубометров газа после начала функционирования интерконнектора между Украиной и Польшей, а затем объемы могут быть значительно увеличены с учетом планов польской стороны по развитию мощностей своих терминалов, заявил министр энергетики и экологии Украины Алексей Оржель.
"Если интерконнектор начнет функционировать, мы оцениваем объем поставок газа в Украину в рамках 1 млрд кубометров. Однако, учитывая планы Польши по увеличению мощностей терминала в Свиноустье и строительство терминала в Гданьске, мы можем значительно увеличить объемы газа, который может быть предложен на рынке Украины со стороны Польши, что обеспечит полную загрузку транзитных мощностей", - сказал министр агентству "Интерфакс-Украина" в субботу в Варшаве.
Оржель указал, что есть договоренность об обеспечении возможности интерконнектора, а также необходимых работ с обеих сторон. "Следующая работа будет проводиться на уровне экспертных групп", - сказал он.
В декабре 2017 года "Укртрансгаз" и польская Gaz-System подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке ТЭО проекта объединения польской и украинской газовых систем. Документ предусматривает не только интеграцию газотранспортных систем обоих государств для увеличения объема импорта газа на Украину из Европы через Польшу, но и обеспечение хранения европейского газа в ПХГ Украины, его последующей подаче потребителям из стран ЕС.
Интерконнектор имеет решающее значение для обеспечения возможности транспортировки газа из запланированных "Северных ворот" (норвежский коридор и терминал СПГ) в направлении Восточной Европы. Проект позволит значительно повысить уровень диверсификации поставок газа для Украины (доступ к новым источникам природного газа, в том числе СПГ) и интеграцию региональных рынков газа.
Интерконнектор включает в себя строительство нового газопровода между узлом газа Германовичи - на польской стороне и Бильче-Волица - на украинской. Газопровод позволит увеличить ежегодную пропускную способность до 5 млрд куб. м в 2020 году, когда также будет завершено расширение газотранспортной системы в Польше. Второй этап проекта даст возможность увеличить объем экспорта до 8 млрд куб. м в год, но его реализация зависит от подтвержденного интереса рынка.
Энергетическое сообщество 14 октября 2016 года поддержало предоставление проекту строительства интерконнектора статуса PMI (проекты взаимного интереса) ЕС.
С 6 апреля до 8 июня 2018 года "Укртрансгаз" и Gaz-System проводили оценку спроса на мощности по транспортировке газа через "сечение" Польша-Украина.
В июле 2018 года пресс-служба "Укртрансгаза" сообщила, что участники газового рынка продемонстрировали значительный интерес к транспортировке газа через украинско-польское "сечение" по итогам процедуры необязующей оценки спроса, проведенной операторами ГТС ПАО "Укртрансгаз" и Gaz-System S.A (Польша).
"Оба оператора выявили значительный интерес участников рынка в трансграничных мощностях в обоих направлениях. Оценка показала такие результаты: около 3,9 млрд куб. м в направлении "Польша-Украина"; около 1,6 млрд куб. м. в направлении "Украина-Польша", в долгосрочной перспективе", - отмечают в пресс-службе.
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