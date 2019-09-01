В Азербайджане повысилась минимальная заработная плата до 250 манатов

В Азербайджане с 1 сентября повысилась минимальная заработная плата.

Вступило в силу распоряжение президента Азербайджана о повышении минимальной заработной платы со 180 до 250 манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 июня 2019 года подписал распоряжение об определении минимальной заработной платы.

Согласно распоряжению с 1 сентября 2019 года минимальная заработная плата в Азербайджане составит 250 манатов.

Другим распоряжением главы государства 1 сентября будут повышены на 40% зарплаты сотрудников ряда структур, финансируемых из госбюджета.

В частности, повышения затронули сотрудников президиума и аппарата национальной Академии Наук, аппарата Гянджинского отделения (НАНА - ИФ); Центра Гейдара Алиева; Научного Центра «Национальной Энциклопедии Азербайджана»; Центра Ататюрка в Азербайджане; Государственных архивов Азербайджана и их районных и городских филиалов; Постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; Государственного кинофонда Минкультуры Азербайджана; Фонда поддержки СМИ при президенте Азербайджана; Секретариата совета господдержки НПО при президенте Азербайджана; Бакинского центра мультикультурализма; Фонда развития науки при президенте Азербайджана.

Повышения с 1 сентября должностного оклада на 40% также коснулось сотрудников государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, которые не являются госслужащими.

Кроме того, Алиев с 1 сентября повысил должностной оклад в среднем на 20% преподавателям государственных общеобразовательных учреждений и профобразования, проводящих диагностическую оценку знаний и навыков.

Б.Рустамбеков