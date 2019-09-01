Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.09.2019 11:40

Спецпредставитель США сообщил о завершении раунда переговоров с талибами в Дохе: мы на пороге соглашения

США и движение "Талибан" близки к соглашению, которое откроет путь к началу межафганских переговоров о мире, сообщил американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад в воскресенье по итогам очередного раунда переговоров в Дохе.

"Мы на пороге соглашения, которое снизит насилие и откроет афганцам дверь, чтобы вместе сесть за переговоры о честном и устойчивом мире, а также об объединенном и суверенном Афганистане, который не угрожает Соединенным Штатам, их союзниками или какой-либо другой стране", - написал Хадидзад в Своем твиттере.

"Мы завершили раунд переговоров с "Талибан" в Дохе. Сегодня позднее я поеду на консультации в Кабул", - сообщил американский дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


В Афганистане погибли двое американских военных - Миссия НАТО Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю Болтон отметил важную роль Узбекистана в интеграции Афганистана в центральноазиатский регион США решительно осуждают теракт в Кабуле - Белый дом США пора уходить из Афганистана, заплатив "за разбитую посуду" - Кабулов Исполняющий обязанности главы Пентагона совершил необъявленный визит в Афганистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]