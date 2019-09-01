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Замглавы МИД Ирана отправится во Францию на переговоры по СВПД

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи в понедельник отправится во Францию на переговоры, связанные с иранским ядерным соглашением - Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

По сообщению иранского агентства "Мехр", вместе с дипломатом во Францию направится делегация для обсуждения экономических вопросов.

Ранее на этой неделе Арагчи предупредил, что без решения связанных с СВПД экономических проблем Иран не сможет вернуться к соблюдению соглашения.

Оно было заключено Ираном с "шестеркой" международных посредников: Тегеран соглашался на жесткий контроль своей ядерной программы в обмен на снятие ряда ограничительных мер. Однако США вышли из договора, восстановив санкции против Ирана и затруднив торговлю с ним других стран-участниц.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ФРАНЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]