Замглавы МИД Ирана отправится во Францию на переговоры по СВПД

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи в понедельник отправится во Францию на переговоры, связанные с иранским ядерным соглашением - Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

По сообщению иранского агентства "Мехр", вместе с дипломатом во Францию направится делегация для обсуждения экономических вопросов.

Ранее на этой неделе Арагчи предупредил, что без решения связанных с СВПД экономических проблем Иран не сможет вернуться к соблюдению соглашения.

Оно было заключено Ираном с "шестеркой" международных посредников: Тегеран соглашался на жесткий контроль своей ядерной программы в обмен на снятие ряда ограничительных мер. Однако США вышли из договора, восстановив санкции против Ирана и затруднив торговлю с ним других стран-участниц.