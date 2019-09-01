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СНГ 01.09.2019 12:28

"Рособоронэкспорт" поставил в этом году за рубеж военной продукции на $8,5 млрд

Россия в этом году поставила за рубеж вооружение и военную технику более чем на 8,5 млрд долларов, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В текущем году мы уже экспортировали продукцию российского оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше $ 8,5 млрд., причём половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия - признанный мировой лидер", - цитирует в воскресенье Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".

По словам Михева, портфель заказов "Рособоронэкспорта" традиционно насчитывает около $ 50 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ЭКСПОРТ, ОБЪЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]