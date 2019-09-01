"Рособоронэкспорт" поставил в этом году за рубеж военной продукции на $8,5 млрд

Россия в этом году поставила за рубеж вооружение и военную технику более чем на 8,5 млрд долларов, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В текущем году мы уже экспортировали продукцию российского оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше $ 8,5 млрд., причём половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия - признанный мировой лидер", - цитирует в воскресенье Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".

По словам Михева, портфель заказов "Рособоронэкспорта" традиционно насчитывает около $ 50 млрд.