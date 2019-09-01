Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.09.2019 12:49

Вступила в силу очередная серия американских пошлин на китайские товары

Объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию начинают действовать в воскресенье.

Пошлина в 15% коснется импортируемых из КНР товаров объемом в $112 млрд. В частности, речь идет об одежде и обуви.

Агентство Associated Press подчеркивает, что теперь, таким образом, пошлины распространяются уже более чем две трети привозимых из Китая в США товаров массового потребления. Так, после вступающих в силу в воскресенье мер пошлины распространяются на 87% китайской текстильной продукции, покупаемой США, и на 52% обуви.

Многие американские компании предупредили, что такое положение вещей приведет к скачку цен на продукцию, пишет агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ПОШЛИНЫ


Похожие новости


Помпео: одна из целей политики США в отношении Китая - не позволить ему использовать американские деньги и технологии Пекин хочет торгового соглашения с Вашингтоном, у него нет выбора - Трамп Китай хочет заключить торговую сделку - Трамп Трамп заявил, что он открыт к торговым переговорам с Китаем Трамп в сентябре и октябре усилит пошлины на китайские товары Китай введет ответные пошлины на американские товары стоимостью $75 млрд в год

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]