"Росборонэкспорт" заявляет о резком росте интереса к российскому истребителю пятого поколения по итогам авиасалона "МАКС"

Зафиксирован резкий рост к российскому истребителю пятого поколения Су-57 (экспортный вариант - Су-57Э) со стороны иностранных заказчиков по итогам авиасалона "МАКС", заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Демонстрация новейшего истребителя 5-го поколения Су-57Э однозначно способствовала его рекламе в глобальном масштабе: специалисты "Рособоронэкспорта" зафиксировали резкий рост интереса к истребителю со стороны иностранных посетителей салона и СМИ из всех регионов мира", - цитирует Михеева в воскресенье пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"В целом же МАКС снова подтвердил, что экспортный потенциал российской авиационной и вертолётной техники, средств ПВО огромный. В самое ближайшее время мы ждём от наших партнёров свежие заявки, главным образом по технике, имеющей опыт эксплуатации в боевых условиях, в том числе в Сирии", - заявил Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Су-57 был показан президенту Турции Реджепу Эрдогану, который заинтересовался этим новым российским самолетом.

В "Рособоронэкспорте" на днях сообщили, что новейший истребитель получил всю необходимую экспортную документацию - теперь Су-57Э смогут предлагать иностранным заказчикам.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Россия приступает к серийному производству Су-57, первые поставки состоятся в этом году, заявил в июле в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Первые серийные поставки истребителей в этом году будут идти с двигателем первого этапа. С последующей заменой на двигатель второго этапа", - сказал зампред правительства России. Он заявил, что работы по двигателю "второго этапа" для Су-57 идут в срок.

"Понятно, что Вооруженным силам нужен Су-57 с одним типом двигателей. В настоящее время двигатель второго этапа проходит заводские испытания, и в дальнейшем будет установлен на самолет для проведения государственных испытаний", - сообщил Борисов.

Отвечая на вопрос о внутрифюзеляжном вооружении на истребителе, вице-премьер сказал: "С внутрифюзеляжным вооружением у Су-57 всё в порядке".

Министерство обороны РФ в рамках подписанных контрактов получит 76 истребителей пятого поколения Су-57, сообщил "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на форуме "Армия-2019".