Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции

Азербайджан с 1 сентября 2019 года отменил визовый режим для граждан Турции.

Как заявляла ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, «Баку направил Анкаре ноту по отмене визовых требований» для граждан Турции.

«Визовое требование для граждан Турции, обладающих общегражданскими паспортами, отменяется с 1 сентября 2019 года»,- сказала Абдуллаева.

По ее словам, граждане Турции без визы могут оставаться на территории Азербайджана сроком на 30 дней. «Статус граждан Турции, желающих остаться на территории Азербайджана более 30 дней, регулируется азербайджанским законодательством»,- отметила она.

Б.Рустамбеков