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Внешняя политика 01.09.2019 12:08

Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции

Азербайджан с 1 сентября 2019 года отменил визовый режим для граждан Турции.

Как заявляла ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, «Баку направил Анкаре ноту по отмене визовых требований» для граждан Турции.

«Визовое требование для граждан Турции, обладающих общегражданскими паспортами, отменяется с 1 сентября 2019 года»,- сказала Абдуллаева.

По ее словам, граждане Турции без визы могут оставаться на территории Азербайджана сроком на 30 дней. «Статус граждан Турции, желающих остаться на территории Азербайджана более 30 дней, регулируется азербайджанским законодательством»,- отметила она.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВИЗЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]