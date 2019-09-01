США ударили по Идлибу без уведомления России и Турции - российские военные

США нанесли авиационный удар в сирийской зоне деэскалации Идлиб, не предупредив Россию и Туцрию, есть жертвы и разрушения, сообщили в воскресенье российские военные.

"В нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, Соединенные Штаты нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях", - сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным российских военных, авиаудар США был нанесен в 15:00 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. "По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида" в Сирии", угрожавший безопасности гражданам США", - заявили в российском центре.

"В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", - сообщили российские военные.

Как сообщал "Интерфакс", армия Сирии с 06:00 31 августа в одностороннем порядке прекратила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.

В воскресенье в российском центре заявили, что мораторий на боевые действия объявлен по инициативе России и Турции.

Ситуация в Идлибе обсуждалась в прошлый вторник на переговорах президентов России и Турции.

"Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его. Подобные действия США, на фоне регулярных обвинений со стороны Вашингтона в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики о якобы в "неизбирательном применении авиации" в зоне деэскалации Идлиб, вызывают недоумение", - заявили в воскресенье в российском Центре по примирению.

"С 06:00 31 августа по инициативе Российской Федерации и Турецкой Республики сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации "Идлиб", о чем были уведомлены все стороны конфликта. За истекшие сутки правительственными войсками обеспечено неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств. Полностью прекращены полеты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии", - сообщили в российском центре.

"Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска в настоящее время сохраняют мораторий на ведение боевых действий в интересах скорейшего мирного урегулирования обстановки в зоне деэскалации Идлиб", - заявили российские военные.