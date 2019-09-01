Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.09.2019 13:34

США ударили по Идлибу без уведомления России и Турции - российские военные

США нанесли авиационный удар в сирийской зоне деэскалации Идлиб, не предупредив Россию и Туцрию, есть жертвы и разрушения, сообщили в воскресенье российские военные.

"В нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, Соединенные Штаты нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях", - сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным российских военных, авиаудар США был нанесен в 15:00 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. "По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида" в Сирии", угрожавший безопасности гражданам США", - заявили в российском центре.

"В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", - сообщили российские военные.

Как сообщал "Интерфакс", армия Сирии с 06:00 31 августа в одностороннем порядке прекратила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.

В воскресенье в российском центре заявили, что мораторий на боевые действия объявлен по инициативе России и Турции.

Ситуация в Идлибе обсуждалась в прошлый вторник на переговорах президентов России и Турции.

"Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его. Подобные действия США, на фоне регулярных обвинений со стороны Вашингтона в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики о якобы в "неизбирательном применении авиации" в зоне деэскалации Идлиб, вызывают недоумение", - заявили в воскресенье в российском Центре по примирению.

"С 06:00 31 августа по инициативе Российской Федерации и Турецкой Республики сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации "Идлиб", о чем были уведомлены все стороны конфликта. За истекшие сутки правительственными войсками обеспечено неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств. Полностью прекращены полеты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии", - сообщили в российском центре.

"Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска в настоящее время сохраняют мораторий на ведение боевых действий в интересах скорейшего мирного урегулирования обстановки в зоне деэскалации Идлиб", - заявили российские военные.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, США, АВИАУДАР/ОБОБЩЕНИЕ


Похожие новости


Действия Турции в Идлибе не соответствуют сочинским договорённостям - Шаманов Трехсторонний саммит Ирана, России и Турции по Сирии запланирован на 11 сентября - Чавушоглу Глава МИД Турции призвал Россию контролировать действия войск Асада в Идлибе Могерини обвиняет власти Сирии в ударах по лагерям беженцев, школам и больницам на северо-западе страны Асад принял российских дипломатов, подтверждена решимость добиваться ликвидации остающихся в Сирии очагов терроризма США отказываются реагировать на готовящиеся провокации боевиков с химоружием в Сирии - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]