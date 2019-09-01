Напавший на прохожих под Лионом афганец перед убийством разговаривал сам с собой

Афганец, напавший накануне с ножом на прохожих в Виллёрбане, пригороде Лиона, был известен своим пристрастием к наркотикам, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на собственные данные.
"Токсикологические анализы продолжаются, но их результаты еще не известны", - уточняется в публикации на сайте BFMTV.
Как сообщалось, в субботу во второй половине дня в лионском пригороде человек, оказавшийся 33-летним афганским просителем убежища, убил одного и ранил восьмерых прохожих, трое из которых получили очень тяжелые ранения.
Он был задержан и ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. На данной стадии правоохранители не рассматривали версию террористической атаки. До этого задержанный не был замечен в причастности к преступным действиям.
По сведениям BFMTV из полиции, после ареста афганец хранил молчание и не выражал никаких эмоций.
По словам свидетелей, на которых ссылается канал, перед нападением преступник вел себя странно, разговаривал сам с собой. Те, кто наблюдал его раньше, описывают афганца как выглядевшего неадекватным, и некоторые считали его бездомным.
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 20 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Киев ожидает значительного увеличения поставок газа через Польшу - украинский министр
Украина, Польша и США договорились о взаимодействии в газовой отрасли - СМИ
Зеленский: "Северный поток-2" неприемлем и угрожает всей Европе
В Азербайджане повысилась минимальная заработная плата до 250 манатов
Три самолета минувшей ночью вынужденно сели в аэропорту Волгограда, среди них рейс Баку-Москва
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-июле совершили операций посредством банковских карт почти на $428 млн
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BAKCELL В БАКУ ПРОЙДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ M.A.P.
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США