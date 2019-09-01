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Дальнее зарубежье 01.09.2019 14:45

Напавший на прохожих под Лионом афганец перед убийством разговаривал сам с собой

Афганец, напавший накануне с ножом на прохожих в Виллёрбане, пригороде Лиона, был известен своим пристрастием к наркотикам, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на собственные данные.

"Токсикологические анализы продолжаются, но их результаты еще не известны", - уточняется в публикации на сайте BFMTV.

Как сообщалось, в субботу во второй половине дня в лионском пригороде человек, оказавшийся 33-летним афганским просителем убежища, убил одного и ранил восьмерых прохожих, трое из которых получили очень тяжелые ранения.

Он был задержан и ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. На данной стадии правоохранители не рассматривали версию террористической атаки. До этого задержанный не был замечен в причастности к преступным действиям.

По сведениям BFMTV из полиции, после ареста афганец хранил молчание и не выражал никаких эмоций.

По словам свидетелей, на которых ссылается канал, перед нападением преступник вел себя странно, разговаривал сам с собой. Те, кто наблюдал его раньше, описывают афганца как выглядевшего неадекватным, и некоторые считали его бездомным.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕСТУПНИК, АРЕСТ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]