МВД Афганистана сообщает о ликвидации 56 террористов в Кундузе

В ходе столкновений правительственных сил с боевиками движения "Талибан" в Кундузе, административном центре одноименной северо-восточной афганской провинции, в минувшую субботу были уничтожены 56 талибов, сообщило в воскресенье МВД Афганистана.
Потери правительственных сил составили 20 человек убитыми, жертвами боестолкновений так же стали пять мирных жителей, ранения получили 85 человек.
Город Кундуз был атакован талибами в ночь на субботу, к утру боевики заявили, что контролируют ключевые районы города. Во второй половине дня к Кундузу были подтянуты дополнительные силы правительственных войск, по позициям боевиков были нанесены авиаудары силами международной коалиции. К вечеру власти Афганистана объявили об освобождении города от боевиков. До этого масштабное нападение талибов на Кундуз произошло в апреле. В 2015 и 2016 годах в результате подобных атак Кундуз на несколько дней оказывался под контролем боевиков.
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