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Дальнее зарубежье 01.09.2019 15:11

МВД Афганистана сообщает о ликвидации 56 террористов в Кундузе

В ходе столкновений правительственных сил с боевиками движения "Талибан" в Кундузе, административном центре одноименной северо-восточной афганской провинции, в минувшую субботу были уничтожены 56 талибов, сообщило в воскресенье МВД Афганистана.

Потери правительственных сил составили 20 человек убитыми, жертвами боестолкновений так же стали пять мирных жителей, ранения получили 85 человек.

Город Кундуз был атакован талибами в ночь на субботу, к утру боевики заявили, что контролируют ключевые районы города. Во второй половине дня к Кундузу были подтянуты дополнительные силы правительственных войск, по позициям боевиков были нанесены авиаудары силами международной коалиции. К вечеру власти Афганистана объявили об освобождении города от боевиков. До этого масштабное нападение талибов на Кундуз произошло в апреле. В 2015 и 2016 годах в результате подобных атак Кундуз на несколько дней оказывался под контролем боевиков.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КУНДУЗ, ТАЛИБЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]