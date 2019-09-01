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Дальнее зарубежье 01.09.2019 15:34

Ураган "Дориан" движется к Багамским островам со скоростью, достигающей 240 км в час

Ураган "Дориан" движется к Багамским островам со скоростью порывов ветра до 240 км в час и в течение нескольких часов обрушится на острова Абако и Большая Багама, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.

Сотни жителей на островах Абако, тем не менее, не согласились на эвакуацию, не вняв предупреждениям со стороны властей. На Большой Багаме эвакуация уже завершена, в настоящее время закрыты все туристические компании и офисы. Ожидается, что высота волн тут будет достигать 5-6 метров.

В настоящее время "Дориан" сохраняет четвертую из пяти категорий мощности.

Ожидается, что поздним вечером в понедельник и во вторник на грядущей неделе ураган приблизится к побережью американской Флориды, однако с какой силой он ударит по побережью и когда, метеорологам пока не ясно.

В связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан" визит в Польшу отменил президент США Дональд Трамп

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Тэги: США, БАГАМЫ, УРАГАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]