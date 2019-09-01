Ураган "Дориан" движется к Багамским островам со скоростью порывов ветра до 240 км в час и в течение нескольких часов обрушится на острова Абако и Большая Багама, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.
Сотни жителей на островах Абако, тем не менее, не согласились на эвакуацию, не вняв предупреждениям со стороны властей. На Большой Багаме эвакуация уже завершена, в настоящее время закрыты все туристические компании и офисы. Ожидается, что высота волн тут будет достигать 5-6 метров.
В настоящее время "Дориан" сохраняет четвертую из пяти категорий мощности.
Ожидается, что поздним вечером в понедельник и во вторник на грядущей неделе ураган приблизится к побережью американской Флориды, однако с какой силой он ударит по побережью и когда, метеорологам пока не ясно.
В связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан" визит в Польшу отменил президент США Дональд Трамп
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 20 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Киев ожидает значительного увеличения поставок газа через Польшу - украинский министр
Украина, Польша и США договорились о взаимодействии в газовой отрасли - СМИ
Зеленский: "Северный поток-2" неприемлем и угрожает всей Европе
В Азербайджане повысилась минимальная заработная плата до 250 манатов
Три самолета минувшей ночью вынужденно сели в аэропорту Волгограда, среди них рейс Баку-Москва
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-июле совершили операций посредством банковских карт почти на $428 млн
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BAKCELL В БАКУ ПРОЙДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ M.A.P.
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США