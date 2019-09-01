На севере Афганистана восемь человек погибли при подрыве автомобиля на дорожной мине

Автомобиль в воскресенье утром подорвался на мине на севере Афганистана по пути из уезда Чимтал в Мазари-Шариф, административный центр провинции Балх, погибли восемь мирных жителей, в том числе женщины и дети, сообщили в пресс-центре 209 корпуса Афганской национальной армии.

Трагедия произошла вблизи селения Имам-Сахиб.

Афганское командование возложило ответственность за гибель людей на движение "Талибан".