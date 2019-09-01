Лавров полагает, что соглашения России и Турции по Идлибу будут выполнены

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что российско-турецкие договоренности по Идлибу действуют и будут выполнены.

"Президент России Владимир Путин на пресс-коференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что эти договоренности сохраняются. Президенты России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять", - сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия1", ВГТРК), сообщает сайт МИД РФ.

На вопрос, не беспокоят ли Москву новости о создании в Сирии совместной американо-турецкой зоны безопасности, министр сказал: "Это другая часть Сирии - северо-восток. Президент Турции Эрдоган сказал, что Турция хочет обеспечивать там свои интересы безопасности".

"Президент Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которая в первую очередь учитывала бы уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской арабской республики", - отметил Лавров.