Лавров полагает, что соглашения России и Турции по Идлибу будут выполнены

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что российско-турецкие договоренности по Идлибу действуют и будут выполнены.
"Президент России Владимир Путин на пресс-коференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что эти договоренности сохраняются. Президенты России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять", - сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия1", ВГТРК), сообщает сайт МИД РФ.
На вопрос, не беспокоят ли Москву новости о создании в Сирии совместной американо-турецкой зоны безопасности, министр сказал: "Это другая часть Сирии - северо-восток. Президент Турции Эрдоган сказал, что Турция хочет обеспечивать там свои интересы безопасности".
"Президент Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которая в первую очередь учитывала бы уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской арабской республики", - отметил Лавров.
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