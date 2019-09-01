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Регион 01.09.2019 17:36

Российские истребители Су-35 и Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение за Анкарой - вице-премьер Борисов

Российские многоцелевые истребители Су-35 и пятого поколения Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение о приобретении - за Анкарой, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Надеюсь, по крайне мере, что Су-35 и Су-57 их может реально заинтересовать по известным событиям. Решение - за ними", - сказал Борисов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

Су-35 и Су-57 были показаны президенту Турции Реджепу Эрдогану во вторник на авиасалоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском. Турция заявила об интересе к этим самолетам.

"Мы проверим. Мы посмотрим. Мы приветствуем это", - сказал программе "Москва. Кремль. Путин" министр обороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопрос о впечатлениях от российских самолетов.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Ранее президент Турции заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Россия приступает к серийному производству Су-57, первые поставки состоятся в этом году, заявил в июле в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Борисов.

"Первые серийные поставки истребителей в этом году будут идти с двигателем первого этапа. С последующей заменой на двигатель второго этапа", - сказал зампред правительства России. Он заявил, что работы по двигателю "второго этапа" для Су-57 идут в срок.

"Понятно, что Вооруженным силам нужен Су-57 с одним типом двигателей. В настоящее время двигатель второго этапа проходит заводские испытания, и в дальнейшем будет установлен на самолет для проведения государственных испытаний", - сообщил Борисов. Отвечая на вопрос о внутрифюзеляжном вооружении на истребителе, вице-премьер сказал: "С внутрифюзеляжным вооружением у Су-57 всё в порядке".

Министерство обороны РФ в рамках подписанных контрактов получит 76 истребителей пятого поколения Су-57, сообщил "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на форуме "Армия-2019".

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России. В ноябре прошлого года информированный собеседник "Интерфакса" сообщил, что поставки Су-35 в Китай в рамках контракта Россией завершены. Контракт на поставку 11 Су-35 был подписан с Индонезией, однако его реализация еще не началась.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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