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Транспорт и связь 02.09.2019 11:20

Перелеты подорожают до 10% несмотря на введение компенсаций авиакомпаниям - газета

Прогноз, что авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9-10%, сделанный в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), публикует в понедельник газета "Известия".

"Объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина, заставят компании поднять цены в указанных пределах. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным. Начиная с III квартала из-за "низкого сезона" в авиаперевозках цены могут снизиться, но глобальных предпосылок к снижению стоимости перелетов в долгосрочной перспективе нет, уверены эксперты. Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%.", - говорится в публикации.

Расчёты, приведенные в газете заместителем исполнительного директора АЭВТ Борисом Шокурым, сводятся к том, что в 2018-м операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей, при этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV -всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", - уточнил Шокуров.

С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации. "Повышение будет примерно в пределах 8-10%", - сказал "Известиям" эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

По экспертным оценкам, тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7-8% по итогам года. "В этом году убытки авиакомпаний будут меньше, чем в прошлом. Цены на билеты растут быстрее инфляции, что позволит перевозчикам немного заработать", однако предпосылок для долгосрочного снижения цен нет, и с приходом нового "высокого сезона" стоимость перелетов вновь пойдет вверх, сообщает издание.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАЦИЯ, ПЕРЕЛЁТЫ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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