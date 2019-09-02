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Дальнее зарубежье 02.09.2019 11:35

Генсек Совета нацбезопасности Японии может покинуть свой пост на следующей неделе - газета

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сетаро Яти, вероятно, покинет свой пост на следующей неделе, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, Яти может уйти в отставку, когда премьер-министр Синдзо Абэ проведет перестановки в кабинете министров, намеченные на 10 сентября.

В качестве кандидата на должность генсека Совета национальной безопасности Японии рассматривается Сигэру Китамура, который отвечает при правительстве за дела разведки.

Отмечается, что Китамура, выходец из Управления полиции Японии, возглавляет Информационно-исследовательского бюро при кабинете министров, которое занимается сбором и анализом информации о внутри- и внешнеполитической ситуации и общественных тенденциях.

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Тэги: ЯПОНИЯ, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]