Россия в сентябре станет временным главой СБ ООН

Россия на протяжении сентября будет временно председательствовать в Совете безопасности (СБ) ООН.

"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России ", - говорится в сообщении ООН в твиттере.

Временное председательство переходит к делегации РФ от Польши.