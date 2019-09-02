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Дальнее зарубежье 02.09.2019 12:02

В штате Флорида объявлена эвакуация - заявление губернатора

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.

"Поручения об обязательной эвакуации направлены в округи Палм Бич, Мартин и Сент-Луси. Поручения в адрес округов Сент-Джонс, Бревард и Волуси поступят завтра", - говорится в заявлении.

Уточняется, что обязательная эвакуация также затронет округи Дувал, Индиан и Нассо.

Еще в семи округах проводится добровольная эвакуация.

Для обеспечения свободного проезда в целях эвакуации губернатор приостановил сбор пошлин на некоторых платных автодорогах штата, в том числе на основной магистрали Тернпайк.

На территории штата функционирует 38 общих и 11 специализированных убежищ.

Подчеркивается, что власти Флориды готовы задействовать до 28 тыс. рабочих для оперативного ремонта электросетей в случае их обрыва во время урагана. До 40 поисковых отрядов находятся на дежурстве.

В заявлении также говорится, что штат усиленно снабжается топливом и провиантом.

Более 45 общеобразовательных школ и 34 вуза, а также ряд государственных учреждений объявили о своем закрытии на время ЧС.

Также эвакуация объявлена в штатах Джорджия и Южная Каролина.

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Тэги: США, ФЛОРИДА, ЭВАКУАЦИЯ, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]