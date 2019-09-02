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СНГ 02.09.2019 12:15

США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины - Болтон

США продолжат помогать народу Украины в защите их безопасности и территориальной целостности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон по итогам встречи вице-президента США Майка Пенса и президента Украины Владимира Зеленского.

"Рад быть в Польше с вице-президентом. Во время его встречи с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность", - написал Болтон в твиттере.

Ранее сообщалось, что вице-президент США и президент Украины в воскресенье встретились в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. По итогам встречи Пенс заявил, что остался доволен переговорами с Зеленским.

"Сегодня прошла прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресс его программы реформ", - написал вице-президент США в твиттере после встречи с Зеленским.

"Отношения США и Украины никогда не были более крепкими, чем при президентстве Дональда Трампа", - подчеркнул Пенс.

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Тэги: США, УКРАИНА, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]