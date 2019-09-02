GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер на неделю из-за снижения спроса

"GM-АвтоВАЗ", совместное предприятие АО "АвтоВАЗ" и General Motors в Тольятти, приостановило в понедельник производство автомобилей из-за снижения спроса на Chevrolet Niva.

"Со 2 по 6 сентября приостановлена работа конвейера для оптимизации спроса и предложения на Chevrolet Niva", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

Отгрузка автомобилей дилерам продолжается в обычном режиме, отметил представитель СП.

Поскольку 7 и 8 сентября являются выходными днями, GM-АвтоВАЗ возобновит производство в следующий понедельник, 9 сентября.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Chevrolet Niva в России в январе-июле 2019 года сократились на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,163 тыс. автомобилей.

Внедорожник Chevrolet Niva - единственный автомобиль, выпускаемый "GM-АвтоВАЗом". На 2016 год был запланирован запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, однако реализация проекта впоследствии была отложена на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.