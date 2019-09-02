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Транспорт и связь 02.09.2019 12:30

GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер на неделю из-за снижения спроса

"GM-АвтоВАЗ", совместное предприятие АО "АвтоВАЗ" и General Motors в Тольятти, приостановило в понедельник производство автомобилей из-за снижения спроса на Chevrolet Niva.

"Со 2 по 6 сентября приостановлена работа конвейера для оптимизации спроса и предложения на Chevrolet Niva", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

Отгрузка автомобилей дилерам продолжается в обычном режиме, отметил представитель СП.

Поскольку 7 и 8 сентября являются выходными днями, GM-АвтоВАЗ возобновит производство в следующий понедельник, 9 сентября.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Chevrolet Niva в России в январе-июле 2019 года сократились на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,163 тыс. автомобилей.

Внедорожник Chevrolet Niva - единственный автомобиль, выпускаемый "GM-АвтоВАЗом". На 2016 год был запланирован запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, однако реализация проекта впоследствии была отложена на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, GM, АВТОВАЗ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]