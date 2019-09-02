Премьеру Молдовы пришлось отменить визит в США

Визит правительственной делегации Молдовы во главе с премьер-министром Майей Санду, который должен был проходить с 1 по 4 сентября, отложен на неопределенное время.
Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе правительства Молдавии, визит пришлось отложить из-за возникших изменений повестки дня работы государственного секретаря США Майка Помпео.
"Офис госсекретаря США попросил молдавскую делегацию отложить свой визит. В настоящее время ведется работа над согласованием наиболее подходящей для обеих сторон даты", - отмечается в сообщении.
В пресс-релизе правительства отмечается, что вопрос инициирования важных процессов, стоящий на повестке дня партнерства Молдавии и США, "обсуждался с советником президента США Джоном Болтоном, который недавно совершил визит в Кишинев".
"В беседе с официальным представителем США были затронуты наиболее важные вопросы повестки дня и определены действия, которые должны быть предприняты кишиневским правительством в ближайшие месяцы", - отмечает правительство.
В ходе своего визита в Молдавию на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что "у США и Молдавии очень насыщенная повестка потенциального сотрудничества, выгодного для обеих стран". Он выразил надежду, что "поездка молдавской делегации в Вашингтон станет хорошей возможностью изучить некоторые из направлений такого сотрудничества".
Новая дата визита пока не сообщается.
Очевидно, что в США Майя Санду отправится уже после визита в Россию, который намечен на 12 сентября.
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