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СНГ 02.09.2019 13:03

Премьеру Молдовы пришлось отменить визит в США

Визит правительственной делегации Молдовы во главе с премьер-министром Майей Санду, который должен был проходить с 1 по 4 сентября, отложен на неопределенное время.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе правительства Молдавии, визит пришлось отложить из-за возникших изменений повестки дня работы государственного секретаря США Майка Помпео.

"Офис госсекретаря США попросил молдавскую делегацию отложить свой визит. В настоящее время ведется работа над согласованием наиболее подходящей для обеих сторон даты", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе правительства отмечается, что вопрос инициирования важных процессов, стоящий на повестке дня партнерства Молдавии и США, "обсуждался с советником президента США Джоном Болтоном, который недавно совершил визит в Кишинев".

"В беседе с официальным представителем США были затронуты наиболее важные вопросы повестки дня и определены действия, которые должны быть предприняты кишиневским правительством в ближайшие месяцы", - отмечает правительство.

В ходе своего визита в Молдавию на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что "у США и Молдавии очень насыщенная повестка потенциального сотрудничества, выгодного для обеих стран". Он выразил надежду, что "поездка молдавской делегации в Вашингтон станет хорошей возможностью изучить некоторые из направлений такого сотрудничества".

Новая дата визита пока не сообщается.

Очевидно, что в США Майя Санду отправится уже после визита в Россию, который намечен на 12 сентября.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, США, ВИЗИТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]