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СНГ 02.09.2019 13:16

Роль казахского языка как государственного будет усилена - президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что государственный, казахский язык со временем станет языком межнационального общения.

"Единство нации - в ее многообразии. Мы и дальше будем создавать условия для развития языков и культуры этнических групп в стране. Роль казахского языка, как государственного, будет усилена. Считаю, что наступит время, когда он превратится в язык межнационального общения", - сказал Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана в понедельник в Нур-Султане.

В Казахстане государственным является казахский язык, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. При этом государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГОСЯЗЫК, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]