Роль казахского языка как государственного будет усилена - президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что государственный, казахский язык со временем станет языком межнационального общения.

"Единство нации - в ее многообразии. Мы и дальше будем создавать условия для развития языков и культуры этнических групп в стране. Роль казахского языка, как государственного, будет усилена. Считаю, что наступит время, когда он превратится в язык межнационального общения", - сказал Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана в понедельник в Нур-Султане.

В Казахстане государственным является казахский язык, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. При этом государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.