Токаев заявил о серьезных проблемах в казахстанской армии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о проблемах в армии и потребовал укрепить финансовую и общую дисциплину в вооруженных силах страны.
"События в Арыси показали, что вооруженных силах накопились серьезные проблемы. Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, укрепить финансовую и общую дисциплину в армии", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана в понедельник в Нур-Султане.
"В то же время следует повышать престиж военной службы, материальное оснащение Вооруженных сил. Укомплектованными профессионально, подготовленными, преданными родине офицерскими кадрами и военнослужащими наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях", - подчеркнул глава государства.
24 июня на складах войсковой части N44856, дислоцированной в городе Арысь Туркестанской области, в результате пожара произошла детонация боеприпасов. Власти области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси - почти 45 тыс. человек. В результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек. Через несколько дней жители Арыси начали возвращаться в свои дома, 85% из которых были повреждены и разрушены взрывами или взрывной волной от детонации боеприпасов.
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