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СНГ 02.09.2019 11:19

Президент Казахстана поручил освободить малый бизнес от подоходного налога на три года с 2020г

Микро- и малый бизнес в Казахстане будут освобождены от уплаты подоходного налога с 2020 года, также будет введен мораторий на их проверку, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Поручаю правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года", - сказал Токаев, обращаясь с посланием к народу Казахстана в понедельник в Нур-Султане.

Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 2020 года, уточнил глава государства.

"С января 2020 года вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса", - подчеркнул Токаев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]