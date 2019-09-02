Президент Казахстана поручил освободить малый бизнес от подоходного налога на три года с 2020г

Микро- и малый бизнес в Казахстане будут освобождены от уплаты подоходного налога с 2020 года, также будет введен мораторий на их проверку, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Поручаю правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года", - сказал Токаев, обращаясь с посланием к народу Казахстана в понедельник в Нур-Султане.

Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 2020 года, уточнил глава государства.

"С января 2020 года вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса", - подчеркнул Токаев.