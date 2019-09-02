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Бизнес и законодательство 02.09.2019 11:25

Mcdonald`s Azerbaycan станет ЗАО

ООО «Mcdonald`s Azerbaycan» объявило о преобразование в закрытое акционерное общество, отмечается в объявлении компании.

При этом общество не указывает причин преобразования в ЗАО.

В Азербайджане первый ресторан McDonald’s был открыт 6 ноября 1999 года в городе Баку. В настоящее время компания имеет сеть из 17 ресторанов.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОМПАНИЯ, ФОРМА, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]