Mcdonald`s Azerbaycan станет ЗАО

ООО «Mcdonald`s Azerbaycan» объявило о преобразование в закрытое акционерное общество, отмечается в объявлении компании.

При этом общество не указывает причин преобразования в ЗАО.

В Азербайджане первый ресторан McDonald’s был открыт 6 ноября 1999 года в городе Баку. В настоящее время компания имеет сеть из 17 ресторанов.

А.Азизов