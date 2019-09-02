Mcdonald`s Azerbaycan станет ЗАО

ООО «Mcdonald`s Azerbaycan» объявило о преобразование в закрытое акционерное общество, отмечается в объявлении компании.
При этом общество не указывает причин преобразования в ЗАО.
В Азербайджане первый ресторан McDonald’s был открыт 6 ноября 1999 года в городе Баку. В настоящее время компания имеет сеть из 17 ресторанов.
А.Азизов
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