СМИ анонсировали отставку премьера Грузии в ближайшие часы

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ближайшие часы объявит о своей отставке с должности, сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на источники в правящей партии "Грузинская мечта".

Пост премьера, согласно тем же источникам, займет действующий министр внутренних дел Гиоргий Гахария.

В случае отставки Бахтадзе временно, до утверждения парламентом, обязанности премьера будет исполнять Гахария, который представит новый состав правительства для объявления ему парламентом вотума доверия. Вся эта процедура по регламенту должна завершиться в течение двух недель.

По информации СМИ, пост министра внутренних дел займет Ираклий Гарибашвили (бывший премьер в 2013-2015 годах), являющийся политическим секретарем правящей партии "Грузинская мечта".