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Регион 02.09.2019 11:29

СМИ анонсировали отставку премьера Грузии в ближайшие часы

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ближайшие часы объявит о своей отставке с должности, сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на источники в правящей партии "Грузинская мечта".

Пост премьера, согласно тем же источникам, займет действующий министр внутренних дел Гиоргий Гахария.

В случае отставки Бахтадзе временно, до утверждения парламентом, обязанности премьера будет исполнять Гахария, который представит новый состав правительства для объявления ему парламентом вотума доверия. Вся эта процедура по регламенту должна завершиться в течение двух недель.

По информации СМИ, пост министра внутренних дел займет Ираклий Гарибашвили (бывший премьер в 2013-2015 годах), являющийся политическим секретарем правящей партии "Грузинская мечта".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]