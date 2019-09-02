СМИ анонсировали отставку премьера Грузии в ближайшие часы

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ближайшие часы объявит о своей отставке с должности, сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на источники в правящей партии "Грузинская мечта".
Пост премьера, согласно тем же источникам, займет действующий министр внутренних дел Гиоргий Гахария.
В случае отставки Бахтадзе временно, до утверждения парламентом, обязанности премьера будет исполнять Гахария, который представит новый состав правительства для объявления ему парламентом вотума доверия. Вся эта процедура по регламенту должна завершиться в течение двух недель.
По информации СМИ, пост министра внутренних дел займет Ираклий Гарибашвили (бывший премьер в 2013-2015 годах), являющийся политическим секретарем правящей партии "Грузинская мечта".
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