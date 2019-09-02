Обстановка на границе Ливана и Израиля стабилизировалась - миротворцы ООН

На ливано-израильской границе установилась, в целом, спокойная обстановка после состоявшихся днем ранее обстрелов, пишет в понедельник газета Times of Israel со ссылкой на заявление Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).
"В целом спокойная обстановка была восстановлена, и стороны заверили меня приверженности к прекращению боевых действий в соответствии с резолюцией (Совбеза ООН - ИФ) 1701", - говорится в заявлении главы миссии генерал-майора Стефано дель Кола, распространенном в ночь на понедельник.
Миротворческие силы ООН, размещенные в южной части Ливана, также призвали обе стороны проявить максимальную сдержанность с целью предотвращения дальнейшей эскалации насилия.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и поддерживаемую Ираном шиитскую группировку "Хезболла" к сдержанности и выразил "серьёзную обеспокоенность" обменом огнем в районе границы.
В воскресенье ливанская группировка "Хезболла" выпустила по территории Израиля несколько противотанковых ракет, Армия обороны Израиля в ответ обстреляла приграничные территории Ливана из минометов, выпустив порядка 100 снарядов.
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