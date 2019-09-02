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Дальнее зарубежье 02.09.2019 13:46

Обстановка на границе Ливана и Израиля стабилизировалась - миротворцы ООН

На ливано-израильской границе установилась, в целом, спокойная обстановка после состоявшихся днем ранее обстрелов, пишет в понедельник газета Times of Israel со ссылкой на заявление Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

"В целом спокойная обстановка была восстановлена, и стороны заверили меня приверженности к прекращению боевых действий в соответствии с резолюцией (Совбеза ООН - ИФ) 1701", - говорится в заявлении главы миссии генерал-майора Стефано дель Кола, распространенном в ночь на понедельник.

Миротворческие силы ООН, размещенные в южной части Ливана, также призвали обе стороны проявить максимальную сдержанность с целью предотвращения дальнейшей эскалации насилия.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и поддерживаемую Ираном шиитскую группировку "Хезболла" к сдержанности и выразил "серьёзную обеспокоенность" обменом огнем в районе границы.

В воскресенье ливанская группировка "Хезболла" выпустила по территории Израиля несколько противотанковых ракет, Армия обороны Израиля в ответ обстреляла приграничные территории Ливана из минометов, выпустив порядка 100 снарядов.

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Тэги: ООН, ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]