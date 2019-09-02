ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 150 млн манатов при предложении около 760 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 2 сентября провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 150 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 759,8 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 6,26% (26 августа - 6,26%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков