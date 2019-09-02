Аргентина вводит ограничения на движение капитала

Правительство Аргентины вводит ограничения на движение капитала, рассчитывая предотвратить истощение валютных резервов в условиях кризиса, спровоцировавшего отток капитала и резкие колебания финансовых рынков.
Согласно указу, обнародованному аргентинскими властями в минувшее воскресенье, Центробанк ограничит продажу долларов, а банкам и компаниям потребуется разрешение ЦБ для покупки долларов на валютном рынке.
Аргентинским экспортерам придется репатриировать всю выручку в иностранной валюте, получаемую от зарубежных продаж, причем в течение 5 дней.
Покупки долларов частными лицами, а также денежные переводы аргентинцев, будут ограничены суммой в $10 тыс. в месяц. Для нерезидентов покупки валюты будут ограничены суммой в $1 тыс. в месяц, а валютные денежные переводы полностью запрещены.
Ограничения на движение капитала в Аргентине вступают в силу 2 сентября.
При волатильности финансовых рынков и политической неопределенности "очень важно срочно вводить временные меры для более глубокого регулирования рынка иностранной валюты для восстановления нормального функционирования экономики", отмечают в правительстве Аргентины.
Целью введения ограничений является "сокращение волатильности финансовых рынков и сдерживание последствий колебаний финансовых потоков для экономики", говорится в указе.
На прошлой неделе правительство Аргентины обнародовало меры, призванные снизить долговую нагрузку страны, в частности, увеличить сроки находящихся в обращении облигаций, как в национальной, так и в иностранной валюте. Кроме того, правительство Аргентины намерено согласовать с Международным валютным фондом (МВФ) новый график погашения долга в рамках полученного от фонда всего год назад пакета помощи объемом $56 млрд.
"Это очередная попытка правительства Аргентины вернуть себе контроль над ситуацией", - отмечает аргентинский экономист Матиас Каругани.
"Ситуация очень сложная, и люди начинают паниковать. Неудивительно, что правительству приходится принимать решения оперативно, а импровизация всегда требует определенных расходов", - цитирует эксперта Dow Jones.
Экономика Аргентины находится в глубокой рецессии, аргентинский песо - в свободном падении, инфляция усиливается. В этих условиях у президента Аргентины Маурисио Макри не остается выбора, кроме как идти на крутые меры, с учетом приближающихся выборов, которые он с высокой вероятностью проиграет, отмечают экономисты.
Как сообщалось, в ходе праймериз, прошедших 11 августа, победу одержал кандидат в президенты от оппозиции Альберто Фернандес, который шел в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер. Фернандес получил 48% голосов, тогда как Макри набрал лишь 32% голосов.
Опасения, что Макри, который нацелен на проведение реформ, ориентированных на рынки, проиграет окончательные выборы 27 октября, спровоцировали падение рынков акций и облигаций Аргентины, а также обвал курса песо на 25% в августе.
По данным Каругани, резервы аргентинского Центробанка упали на $12,2 млрд, или на 20%, с 9 августа.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 29 августа понизило долгосрочные суверенные рейтинги Аргентины в иностранной и национальной валюте до "SD" (выборочный дефолт) с "B-" на фоне решения властей страны о реструктуризации долга.
30 августа рейтинг Аргентины был повышен до "CCC-", поскольку в S&P посчитали, что "с учетом вступления в силу новых условий обращения краткосрочных облигаций, дефолта не произошло".
В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало сентября 2019 года накоплено более $60,5 млн
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана
Денежная база в Азербайджане за 8 месяцев увеличилась на 6,4%, в августе – сократилась на 3,9%
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-августе увеличились на 6,7%, в августе - на 0,7%
Globaltrans с оптимизмом смотрит на вагонные ставки в нефтяном сегменте до 2021г
Гражданин Казахстана пытался вывезти из Азербайджана в Россию незадекларированную валюту почти на $60 тыс.
Google заплатит штраф в $200 млн за нарушения конфиденциальности детей YouTube
Премьер Азербайджана утвердил новый состав комиссии по дорожной безопасности
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BAKCELL В БАКУ ПРОЙДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ M.A.P.
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД