UnionPay International планирует расширить деятельность в Азербайджане

Международная платежная система UnionPay International (UPI) планирует расширить деятельность в Азербайджане, сообщает Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Регулятор отмечает, что в MBNP прошла встреча с представителями UnionPay International.

«На встрече стороны обсудили расширение деятельности UPI в Азербайджане, продукты и услуги, которые компания предложит на рынке Азербайджана, а также применения инструментов инновационных технологий в области безналичных платежей», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в области развития безналичных платежей, совершенствование знаний и навыков банковских специалистов в данной области.

В настоящее время UnionPay International тесно сотрудничает в Азербайджане с ОАО «Международный банк Азербайджана», ОАО «AtaBank», процессинговым центром "AzeriCard", который в 2014 году завершил полную сертификацию по эквайрингу пластиковых карт "UnionPay".

UnionPay International – национальная платежная систем КНР, была учреждена в 2002 году как межбанковская ассоциация банков по инициативе Госсовета и Центрального банка КНР. Сегодня сеть приема карт UnionPay расширилась до 174 стран и регионов. Количество карт UnionPay превышает 7 млрд.

А.Азизов