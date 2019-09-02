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Финансы 02.09.2019 11:52

UnionPay International планирует расширить деятельность в Азербайджане

Международная платежная система UnionPay International (UPI) планирует расширить деятельность в Азербайджане, сообщает Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Регулятор отмечает, что в MBNP прошла встреча с представителями UnionPay International.

«На встрече стороны обсудили расширение деятельности UPI в Азербайджане, продукты и услуги, которые компания предложит на рынке Азербайджана, а также применения инструментов инновационных технологий в области безналичных платежей», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в области развития безналичных платежей, совершенствование знаний и навыков банковских специалистов в данной области.

В настоящее время UnionPay International тесно сотрудничает в Азербайджане с ОАО «Международный банк Азербайджана», ОАО «AtaBank», процессинговым центром "AzeriCard", который в 2014 году завершил полную сертификацию по эквайрингу пластиковых карт "UnionPay".

UnionPay International – национальная платежная систем КНР, была учреждена в 2002 году как межбанковская ассоциация банков по инициативе Госсовета и Центрального банка КНР. Сегодня сеть приема карт UnionPay расширилась до 174 стран и регионов. Количество карт UnionPay превышает 7 млрд.

А.Азизов

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Тэги: UPI, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАСШИРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]