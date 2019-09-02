Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отобрал подрядчиков для разработки генеральных планов трех городов - Геранбоя, Гедабека и Астары, говорится в сообщении комитета.

Согласно решению тендерной комиссии, генплан Геранбоя разработает компания «INTEGRIS MMC», с которой заключен контракт на сумму 140,095 тыс. манатов.

Генплан Гедабека разработает Государственный Главный проектный институт «Azerdovletlayihe» (стоимость контракта - 148,5 тыс. манатов.

Генплан Астары подготовит фирма «EL&EN» (стоимость - 153 тыс. манатов).

Как сообщалось ранее, по условиям тендера проекты генпланов этих трех городов должны быть подготовлены в течение 24 месяцев. После их изучения Госкомитет представит проекты в кабинет министров.

Х.Насирзаде