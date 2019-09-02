Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отобрал подрядчиков для разработки генеральных планов трех городов - Геранбоя, Гедабека и Астары, говорится в сообщении комитета.
Согласно решению тендерной комиссии, генплан Геранбоя разработает компания «INTEGRIS MMC», с которой заключен контракт на сумму 140,095 тыс. манатов.
Генплан Гедабека разработает Государственный Главный проектный институт «Azerdovletlayihe» (стоимость контракта - 148,5 тыс. манатов.
Генплан Астары подготовит фирма «EL&EN» (стоимость - 153 тыс. манатов).
Как сообщалось ранее, по условиям тендера проекты генпланов этих трех городов должны быть подготовлены в течение 24 месяцев. После их изучения Госкомитет представит проекты в кабинет министров.
Х.Насирзаде
В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало сентября 2019 года накоплено более $60,5 млн
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана
Денежная база в Азербайджане за 8 месяцев увеличилась на 6,4%, в августе – сократилась на 3,9%
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-августе увеличились на 6,7%, в августе - на 0,7%
Globaltrans с оптимизмом смотрит на вагонные ставки в нефтяном сегменте до 2021г
Гражданин Казахстана пытался вывезти из Азербайджана в Россию незадекларированную валюту почти на $60 тыс.
Google заплатит штраф в $200 млн за нарушения конфиденциальности детей YouTube
Премьер Азербайджана утвердил новый состав комиссии по дорожной безопасности
МИД Литвы обвинил китайских дипломатов в недопустимом поведении на демонстрации в Вильнюсе в поддержку активистов Гонконга
Первой жертвой урагана "Дориан" стал восьмилетний житель Багамских островов - СМИ
Спецпредставитель США ознакомил афганского президента с итогами переговоров с талибами
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BAKCELL В БАКУ ПРОЙДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ M.A.P.
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД