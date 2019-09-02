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02.09.2019 12:01

Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отобрал подрядчиков для разработки генеральных планов трех городов - Геранбоя, Гедабека и Астары, говорится в сообщении комитета.

Согласно решению тендерной комиссии, генплан Геранбоя разработает компания «INTEGRIS MMC», с которой заключен контракт на сумму 140,095 тыс. манатов.

Генплан Гедабека разработает Государственный Главный проектный институт «Azerdovletlayihe» (стоимость контракта - 148,5 тыс. манатов.

Генплан Астары подготовит фирма «EL&EN» (стоимость - 153 тыс. манатов).

Как сообщалось ранее, по условиям тендера проекты генпланов этих трех городов должны быть подготовлены в течение 24 месяцев. После их изучения Госкомитет представит проекты в кабинет министров.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГОРОДА, ГЕНПЛАН, РАЗРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]