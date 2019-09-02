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Финансы 02.09.2019 12:31

Чистая прибыль СК AtaSigorta за I полугодие превысила 1,1 млн манатов

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании «AtaSigorta» за первое полугодие 2019 года составила 1 млн 112 тыс. 741,99 манатов против убытка в 2 млн 349,595 тыс. манатов за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Согласно финансовой отчетности компании, в отчетный период доходы компании составили 14 млн 26 тыс. 958,58 манатов (рост на 62,7% по сравнению с январем-июнем 2018 года – ИФ). В том числе страховые премии составили 9 млн 364,871 тыс. манатов, инвестиционные доходы – 1 млн 102,199,89 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за первое полугодие 2019 года составили 12 млн 914 тыс. 216,59 манатов (рост на 17,7%). В том числе объем страховых выплат – 7 млн 152,491 тыс. манатов, на ведение страхового дела – 4 млн 807,693 тыс., премии, переданные на перестрахование – 745,596 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

В первом полугодии активы компании снизились на 4,8% - до 27 млн 45,278 тыс. манатов, капитал увеличился на 12,2% - до 10 млн 219,818 тыс. манатов, обязательства снизились на 16,3% - до16 млн 152,222 тыс. манатов.

В отчетный период компания сохранила уставный капитал на уровне 14,6 млн манатов.

В январе-июне объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 17,3% - до 10,95 млн манатов.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является AtaHolding. Компания входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРАХОВЩИК, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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