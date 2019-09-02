Бахтадзе подал в отставку с должности премьера Грузии

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе написал в понедельник в соцсетях о своей отставке с должности. Он сообщил, что в ближайшие часы проведет брифинг и сообщит о причинах своего решения.

Окончательно кандидатура нового премьер-министра Грузии будет названа во вторник после заседания политсовета правящей партии, - заявил в понедельник журналистам лидер парламентского большинства Георгий Вольский.

"Консультации по кандидатуре премьер-министра продолжаются и завтра, после заседания политсовета партии мы сделаем официальное заявление. Пока же говорить о кандидате преждевременно и некорректно", - заявил Вольский.

Он прокомментировал вопрос и о возможном назначении на пост министра внутренних дел политсекретаря "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили.

"Мы пока не можем со 100-процентной точностью говорить о будущих кадровых изменениях в правительстве. Состав нового кабинета министров представит кандидат в премьер-министры", - заявил Вольский.

Ранее грузинские СМИ со ссылкой на источники в правящей партии "Грузинская мечта" сообщили, что Бахтадзе в ближайшие часы заявит о своей отставке с должности. Согласно тем же источникам новым премьер-министром станет действующий министр внутренних дел Георгий Гахария.

Между тем, по заявлению представителей оппозиции, назначение на пост премьера Гахария будет "плевком" грузинскому обществу, которое требует его отставки с поста министра внутренних дел за "кровавый" разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства, когда пострадали сотни людей.