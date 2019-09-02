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Регион 02.09.2019 12:40

Тегеран без колебаний пойдет на третий шаг сокращения обязательств по СВПД в случае бездействия европейцев - МИД Ирана

В Иране без колебаний реализуют третий этап сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, если европейские подписанты соглашения не выполнят свои обещания, цитирует агентство "Мехр" заявление МИД Ирана.

"Тегеран решительно перейдет к третьему этапу сокращения своих обязательств в рамках соглашения, если европейские участники соглашения - Британия, Франция и Германия, не выполнят свои обязательства", - заявил в понедельник представитель ведомства Аббас Мусави.

Мусави также указал, что если европейские страны примут меры по защите экономических интересов Тегерана, то в Иране могут пересмотреть свое решение. В противном случае позже в сентябре Иран вновь сократит обязательства по ядерной программе.

Накануне представитель Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках СВПД.

8 мая этого года Иран объявил, что поскольку европейские страны не выполнили своих обязательств по INSTEX, иранская сторона приступает к первому этапу сокращения своих обязательств по СВПД, прекратив вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых сделкой объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67% и предупредил, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

На третьем этапе предполагается, что Иран может возобновить деятельность тяжеловодного реактора в Араке, способного производить оружейный плуто6ний, еще более повысить уровень обогащения урана - почти до 20%, и ввести в строй мощные центрифуги.

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Тэги: ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]